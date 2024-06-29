تسببت مارشال تشيدستر التي كانت تقود سيارة من نوع فورد إيدج بحادث مروع بعد اصطدامها بجدار نادي Swan Boat Club والذي كانت تقام فيه حفلة عيد ميلاد لطفل وتجتمع فيه عوائل لحضور ذلك الحفل، بمقتل طفلين صغيرين هما، آلانا فيليبس البالغة من العمر 4 سنوات، وزين فيليبس البالغ من العمر 8 سنوات وهما شقيقان، وإصابات بكسور وجروح متفرقة شملت جميع الحضور.

تقول ديان ميدينا التي كانت متواجدة في الحفل والتي أمضت 17 يومًا في المستشفى مصابة بكسر في الحوض وأنف محطم وإصابة في الرأس: “أتذكر أنني سمعت صوتًا عاليًا جدًا، بدا وكأنه انفجار. أتذكر رؤية الغبار الأبيض ورؤية مشوشة، وشعرت بشيء ضرب ظهري ودفعني.”

بينما أمضى إدوارد سمذرز البالغ من العمر 14 عامًا أيضًا أيامًا في المستشفى بكسر في عظم الفخذ بعد انهيار جزء من الجدار فوقه.

ولدى رود ميلوني مراسل محطة WDIV الإخبارية التفاصيل المؤلمة لتلك الحادثة.

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