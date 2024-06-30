طائرة تفشل بالإقلاع وتصطدم بشاحنة على طريق في كاليفورنيا.. شاهد ما حدث

اصطدمت طائرة بشاحنة صغيرة بينما كانت تسير على طريق ريفي في مدينة "بليزانت غروف" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتقول السائقة التي تدعى دي أراتا، البالغة من العمر 41 عامًا، إنها محظوظة لأنها بقيت على قيد الحياة وخرجت دون أي إصابات خطيرة.

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