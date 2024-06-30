طائرة تفشل بالإقلاع وتصطدم بشاحنة على طريق في كاليفورنيا.. شاهد ما حدث

طائرة تفشل بالإقلاع وتصطدم بشاحنة على طريق في كاليفورنيا.. شاهد ما حدثمتفرقاتنشر الأحد، 30 يونيو / حزيران 2024اصطدمت طائرة بشاحنة صغيرة بينما كانت تسير على طريق ريفي في مدينة "بليزانت غروف" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتقول السائقة التي تدعى دي أراتا، البالغة من العمر 41 عامًا، إنها محظوظة لأنها بقيت على قيد الحياة وخرجت دون أي إصابات خطيرة.قد يهمك أيضًا.. شاهد لحظة سقوط إطار طائرة بعد إقلاعها مباشرةسقطت من السماء على بعد أقدام من منزل.. شاهد تحطم طائرة ومقتل ركابهاقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادث الطيرانحوادث جوية