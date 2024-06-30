في صباح الخميس حوالي الساعة 8:30، صدم سائق سيارة بوب بلانشارد وقتله بينما كان يركب دراجته الهوائية عبر بلدة صغيرة في ولاية ميشيغان الأمريكية، ولا تزال هناك تساؤلات حول كيفية حدوث ذلك لراكب دراجة يمارس السلامة أولاً، وفقًا لأبنائه.

وكان بلانشارد، البالغ من العمر 83 عامًا من برادينتون، قد غادر برادينتون في مايو/أيار برحلة بالدراجة الهوائية لمسافة تزيد عن 3 آلاف ميل إلى ميشيغان لتحقيق إنجاز عظيم. وبعد ركوب الدراجة الهوائية عبر البلاد لسنوات، كان يقترب من قطع 200 ألف ميل على الدراجة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول بلانشارد بفخر إلى منزل أحد أبنائه الثلاثة في ميشيغان، لكن الاحتفال كان قصير الأمد..

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