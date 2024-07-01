اجتمع أكثر من 100 عضو من المجتمع هنا اليوم لمواساة على عائلة مودي والتأكد من بقاء اسم بريان مودي حيًا، بعدما فارق الحياة إثر إطلاق ضباط شرطة النار عليه بسبب رفعه سلاحًا باتجاههم.

والتقى مودي ومجموعة من أصدقائه لقضاء يوم ممتع والذهاب بعدها إلى صالة بولينغ، لكن. شهود عيان قالوا إنهم سمعوا 7 طلقات نارية بين حشد من الناس.

حيث تقول شونديال اتكينسون إن شرطيًا "قال للشاب: إذا هربت، فسأطلق النار عليك. وقالوا (الشباب) إنهم قبل أن يدركوا ذلك، نظروا إلى الأعلى ووجدوا أن الشرطة أطلقت النار عليه في ظهره، ثم قفز ضابط شرطة آخر وبدأ في إطلاق النار أيضًا".

لكن ضباط الشرطة لديهم قصة مختلفة، ويقولون إن الشاب أخرج مسدسًا، ونشروا بعض الصور التي يقولون إن أحدها أظهر المسدس في مكان الحادث.