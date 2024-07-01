أطلقت الشرطة في يوتيكا، بولاية نيويورك الأمريكية، النار على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا وقتلته بعد أن "هرب وهو يوجه مسدسًا مقلدًا نحوهم"، بحسب ما قاله الضباط.

وذكر بيان صادر عن إدارة شرطة يوتيكا أن الضباط كانوا يساعدون في تحقيقات السرقة بالمنطقة عندما اقتربوا من نياه موي وصبي آخر يبلغ من العمر 13 عامًا يطابقان أوصاف المشتبه بهم في السرقة.

وعندما حاول الضباط تفتيش نياه موي، هرب على الفور راكضًا على قدميه. ثم أخرج ما بدا أنه مسدس، ولكن تبين لاحقًا أنه مسدس مقلد، ووجهه إلى ضباط الشرطة، وفقًا لرئيس شرطة يوتيكا، مارك ويليامز.

وأظهرت لقطات من كاميرا مثبتة بالجسم ضابط الشرطة وهو يركل المراهق ويلكمه. وبينما كانا على الأرض، أطلق ضابط آخر رصاصة واحدة، وتم نقل نياه موي إلى المستشفى حيث مات.