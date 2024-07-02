كاميرا توثق لحظة نزع رجال شرطة لسلاح زميلهم بعد عملية اعتقال.. والسبب؟

تم نشر لقطات كاميرا لضابط شرطة في شارلوت ميكلينبورغ الذي تم القبض عليه واتهامه بالاختلاس بعد أن سرق مئات الدولارات من سائق تم القبض عليه أثناء توقف لحركة المرور.

ففي 14 مارس، كان الضابط هنري تشابمان يساعد في القبض على سائق تم احتجازه بموجب مذكرة توقيف سارية.

بعد فترة وجيزة من الاعتقال، بدأت الشرطة في عد أموال الرجل التي كانت معه عندما تم احتجازه أثناء تلك العملية.

يقول المعتقل إنه رأى تشابمان يأخذ بعض أمواله.

ووفقًا لشرطة شارلوت ميكلنبورغ، تم العثور على 900 دولار من الأموال المسروقة في سيارة دورية تشابمان.

تُظهر لقطات الكاميرا اللحظة التي أخذ فيها الضباط سلاح تشابمان قبل إدخاله إلى غرفة لإجراء مقابلة، ولم يتم نشر مقطع فيديو للمقابلة.

بعد التحقيق، تم القبض على تشابمان، كما قالت شرطة شارلوت ميكلنبورغ، كما أنه استقال في اليوم التالي.

وفقًا لسجلات الاعتقال، اعترف تشابمان لاحقًا بأنه أخذ الأموال، لكنه ادعى أنه لم يكن يخطط لسرقتها.

في حين رفض محامي تشابمان التعليق عندما تواصلت معه شبكة CNN.