كانت عملية التنظيف يوم الاثنين طويلة وشاقة بين مخرجي Bureau Beach وSebastian المتجهين شمالًا على الطريق السريع I-95 بمقاطعة إنديان ريفر في فلوريدا، وذلك إثر حادث تصادم 5 مركبات والذي شمل 11 شخصًا، قُتل منهم أربعة.

أظهر التحقيق الأولي بعد الساعة الثانية صباحًا بقليل، أن مركبتين اصطدمتا لسبب غير معروف.

ثم اصطدمت سيارة كبيرة بالمركبتين وانتهى بها المطاف عموديًا على الطريق.

خرج سائقو المركبات الأولية للمساعدة.

بعدها أتت مركبة أخرى، ولعدم وجود أضواء، لم يتمكن من رؤية ما كان يحدث، واصطدم بالجانب الأيسر من إحدى السيارات المعطلة.