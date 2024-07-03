تشكل المشاركة المجتمعية جزءًا كبيرًا من كونك ضابط شرطة، وهذا هو بالضبط ما يفعله الضابط بينافيدس في حديقة رودس للتزلج، ورغم أنه لم يستخدم لوح تزلج لفترة من الزمن - إلا أن انتقاله إلى تريجر فالي ألهمه للعودة إلى التزلج مرة أخرى.

ومثل ركوب الدراجة - يقول الضابط بينافيدس إنه كان من السهل إلى حد ما العودة إلى الأساسيات، لكن التزلج مع ارتداء معداته ليس بالأمر السهل دائمًا.

يقول الضابط بينافيديس إنه يحب التعلم من المتزلجين الآخرين عندما يكون بالخارج، كما يحب مساعدة الأشخاص الجدد في هذه الرياضة.

كما أنه يحتفظ بلوح التزلج الخاص به في سيارة الدورية الخاصة به من باب الاحتياط.