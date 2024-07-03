كان الصديق والزميل القديم، القس لاري شلومر، عائداً إلى المنزل بعد رحلة ما، عندما تلقى رسالة نصية حول وفاة القس ستيف وييتي وعائلته في حريق منزل.

ويقول القس شلومر إن " الأمر كان صادماً. نحن نعيش حياتنا، ونستعد لتلك اللحظة التي نلتقي فيها بمخلصنا. ولكن عندما يحدث الأمر بهذه الطريقة، فهي لحظة صادمة".

كما يعتقد أن القس وييتي كان غير أناني حتى النهاية، حيث قال: "لقد تمكن من الخروج من المنزل بالفعل واكتشف أن اثنتين من حفيداته ما زالتا بالداخل، فعاد ليرى إن كان بوسعه إنقاذهما. وللأسف لم يتمكن من النجاة".

ورغم أن الحزن لا يزال يلازم القس شلومر، إلا أنه لن ينسى أبدًا كيف أحب القس وييتي الآخرين.