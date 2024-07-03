التقطت كاميرا مراقبة لحظة وقوع انفجار بمركبة ترفيهية لعائلة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وأظهرت النار وهي تخترق السيارة، وخرج رجل يركض ويتدحرج على الأرض وهو يحترق.

وقال أحد الجيران: "سمعنا انفجارًا كبيرًا، نظرت من النافذة، ثم رأيت مجرد أطنان من الدخان ترتفع إلى السماء. كان يمكن رؤية النيران فوق المنزل الذي يقع عبر الشارع مني، فخرجت وبدأت في الركض بالشارع ورأيت المركبة الترفيهية تحترق".

وكان الحريق شديدًا لدرجة أن الألواح الجانبية لأحد منازل الضحايا ذابت، وترك صندوق بريد مشوهًا من الحرارة. وقال رئيس الإطفاء لحسن الحظ إن الحريق تم احتواؤه بسرعة.

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