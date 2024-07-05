كاميرا مراقبة ترصد لحظة إشعال كلب النار في منزل

عثر المحققون في كولورادو سبرينغز على الجاني غير المتوقع الذي تسبب في نشوف حريق داخل منزل في ساعات الصباح الباكر من يوم 26 يونيو.

وبعد الحصول على لقطات فيديو من نظام الأمان بالمنزل، اكتشفوا أن كلب العائلة قفز فوق الموقد وأشعله عن طريق الخطأ وأشعل النار في الصناديق الموجودة فوقه.

تم تنبيههم من خلال إشعار بالحرارة العالية من خلال جهاز "أبل هوم بود" الخاص بهم.وأكد أصحاب المنزل أنهم تمكنوا من إخماد النيران قبل وصول فرق الإطفاء.

كما تم نقل أحد السكان إلى المستشفى بسبب استنشاقه للدخان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أخرى.

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