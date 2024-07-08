عراك عنيف أمام الكاميرا.. شاهد رد فعل ممثل أمريكي عندما رشقه مجهول ببالون ماء في الشارعمتفرقاتنشر الاثنين، 08 يوليو / تموز 2024في حادثة صورتها كاميرا، اندلع عراك عنيف الخميس بين مجهولين والممثل الأمريكي داني تريخو البالغ من العمر 80 عامًا، بعد أن قام شخص ما بإلقاء بالون ماء على تريخو الذي كان يحضر عرضًا محليًا في كاليفورنيا. قد يهمك أيضًا.. مسافران يدخلان في عراك عنيف على متن طائرة ركاب أمريكية.. شاهد ما فعلته المضيفةفيديو يوثق لحظة اندلاع عراك عنيف خلال مباراة كرة سلة قراءة المزيدأمريكاحوادثمشاهيرنجوم هوليوودهوليوود