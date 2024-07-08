في حادثة صورتها كاميرا، اندلع عراك عنيف الخميس بين مجهولين والممثل الأمريكي داني تريخو البالغ من العمر 80 عامًا، بعد أن قام شخص ما بإلقاء بالون ماء على تريخو الذي كان يحضر عرضًا محليًا في كاليفورنيا.

قد يهمك أيضًا.. مسافران يدخلان في عراك عنيف على متن طائرة ركاب أمريكية.. شاهد ما فعلته المضيفة

فيديو يوثق لحظة اندلاع عراك عنيف خلال مباراة كرة سلة