يظهر مقطع فيديو من كاميرا مثبتة على بزة شرطي مشتبهًا به وهو يهرب للمرة الأولى من ضابط حاول إيقافه، وبعد منتصف الليل بقليل، يقول مكتب عمدة مقاطعة هيلسبورو إن الضابط كين هول طلب الدعم بعد محاولته الفاشلة لإيقاف سيارة بي إم دبليو السوداء للمرة الثانية.

ووثقت كاميرا الشرطي اللحظة التي تعرض فيها للدهس من قبل المشتبه به، حيث تُرك الضابط هول على الطريق بكسر في ساقه.

يقول المحققون إنهم عثروا على سيارة المشتبه به مهجورة على بعد ميل واحد من الموقع.

كما يقولون إنهم حددوا هوية مالك السيارة، لكن التحقيق لا يزال مستمراً.