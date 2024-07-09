قيادة روتينية على الطريق السريع رقم 15 في ولاية يوتا أخذت منعطفًا مرعبًا، عندما اخترقت قطعة معدنية ثقيلة الزجاج الأمامي لإحدى المركبات لتصيب السائقة في صدرها.

تقول هوب مكوردي، التي كانت تقود المركبة، إنها اعتقدت أنها "تعرضت للطعن، ولم أكن أعرف للحظة ما إذا كنت بخير".

ومع وجود شظايا الزجاج في عينيها وجروح على وجهها وصدرها، توقفت هوب وأظهرت للشرطة ما اصطدم بزجاجها الأمامي وضربها وسقط في حضنها.

تعتقد الشرطة إن القطعة هي ريشة من نظام تعليق مقطورة قد تكون محملة بشكل زائد.

وبعد نجاتها من الحادث، تتوسل هوب للسائقين لتأمين حمولتهم وفحص هيكل السيارة السفلي، لكيلا يحدث شيء كهذا لشخص آخر.