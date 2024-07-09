"فقدت كل شيء".. ألعاب نارية تتسبب بإعاقة لرجل أثناء احتفاله بأمريكا

قبل بضع سنوات، غيّر الاحتفال بالرابع من يوليو (يوم الاستقلال الأمريكي) حياة مارك مكورميك إلى الأبد، حيث كان يلعب بالألعاب النارية وانفجرت بيده دون أن ينتبه، مما أدى إلى إصابته بإعاقة "أفقدته كل شيء".

قال مكورميك: "كنت غبيًا وألعب بالألعاب النارية وأطلق قذائف الهاون، وأفعل أشياء من هذا القبيل وأنا أمسك المدفع. وانثنى المدفع، ولم ألاحظ ذلك، وانفجر في يدي".

وأضاف أن صديقه هرع به إلى المستشفى حيث بدأ يكافح من أجل حياته. وتابع قائلًا: "حصلت على نقل دم على الفور، لأنني فقدت الكثير من الدم. وبعد ذلك، كان علي الانتظار لمدة 10 ساعات ونصف لإجراء الجراحة". واضطر الأطباء إلى بتر يده وحوالي 14 بوصة من ذراعه.