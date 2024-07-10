لقي ديفونتي ميتشل البالغ من العمر 43 عامًا مصرعه بعد أن قام حراس الأمن بتثبيته على الأرض خارج فندق "حياة ريجنسي"، ولا تزال عائلة ميتشل غير متأكدة مما حدث بالضبط ومن السبب الذي أدى إلى وفاته.

ووثق بعض المارة مقطع فيديو للرجل وهو يصرخ طلبًا للمساعدة بينما كان حراس الأمن يثبتونه.

وأعلن ضباط وصلوا لاحقًا إلى مكان الحادث عن مصرع ميتشل رغم إجراءات إنقاذ الحياة التي تم اتخاذها، وفقًا لشرطة ميلووكي.

كان ميتشل في فندق حياة ريجنسي وسط المدينة في ميلووكي، حيث تزعم الشرطة أنه تسبب في اضطراب دفع الحراس إلى مرافقته لخارج الفندق، كما قال بيان من محامي عائلة ميتشل.

من غير الواضح ما الذي أدى إلى مواجهة ميتشل مع حراس الأمن.

الطريقة الأولية لمصرع ميتشل هي القتل، كما أخبر مكتب الطبيب الشرعي لمقاطعة ميلووكي شبكة CNN، ولكن الطريقة النهائية لم يتم تحديدها بعد.

تم إيقاف حراس الأمن المتورطين في الحادث.

بينما قال متحدث باسم شركة حياة إن شركة "ضيافة آمبريدج"، التي تدير فندق "حياة ريجنسي" في ميلووكي ما زالت تستكمل تحقيقاتها.