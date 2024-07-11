لا يتفق الجميع مع استخدام آلة بيع الذخيرة الأمريكية في "سوق لوي"، ولكن وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة "أميريكان راوندز"، غرانت ميجورز، فإن هذه الآلة لا تعمل مثل أي آلة بيع قديمة.

ومع ذلك، فإن القلق بالنسبة للبعض لا يتعلق فقط بزيادة توافر الذخيرة، وإنما وجود هذه الآلة أيضًا في متجر يقع على بعد أقل من 200 ياردة من مدرسة متوسطة.

تقول فران مور، والدة صبي يرتاد مدرسة مجاورة، إنه "في كل يوم بعد المدرسة، يتسكع الأطفال في ساحة انتظار السيارات تلك ويذهبون لشراء الوجبات الخفيفة. إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لي أن هذه الآلة موجودة في مكان يمكن للأطفال الوصول إليه مباشرة".

من جانبهم، قال الموظفون في السوق إنه تم وضع الآلة لأن هذا ما يهتم به عملاؤهم.

بينما قال أحد سكان المنطقة: "أنا أستمتع بالرماية. أنا من تكساس. أعتقد أنه يجب أن يكون للجميع الحق في شراء ذخيرة الأسلحة إذا حصلوا على ترخيص وما هنالك".