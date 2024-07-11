قام فريق من جنود الجيش النيبالي والشيربا (متسلقو الجبال) والحمالين بإزالة 11 طنًا من النفايات والقمامة من جبل إيفرست، بالإضافة إلى جثث بعض المتسلقين الذين لقوا حتفهم خلال تسلقهم للوصول إلى قمة الجبل.

حاول الآلاف من الأشخاص التسلق إلى قمة جبل إيفرست، البعض نجح وآخرون خسروا كل شيء أثناء المحاولة.

واجه فريق تنظيف من الجنود والشيربا والحمالين بعضًا من أكثر الظروف قسوة في جبل إيفرست لإزالة المخاطر التي تراكمت على طول الطريق.

يقول الرائد أديتيا كاركي أحد قادة الفريق: “بسبب تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري. أصبحت الجثث والقمامة أكثر وضوحًا مع تراجع الغطاء الثلجي.”

استغرق الأمر ساعات عمل شاقة، إن لم يكن أيامًا، لاستخراج بعض جثث المتسلقين المدفونين في الجليد.

وتم نقل الجثث إلى كاتماندو للتعرف عليها، بينما يتم فرز القمامة لإعادة تدوير ما يمكن تدويره.

وفي تقرير مايكل هولمز مراسل CNN التفاصيل.