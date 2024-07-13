من المريح أن تكون قادرًا على فتح باب سيارتك عن بُعد.. ولكن عندما تفعل ذلك، فمن الممكن أن يقوم شخص ما بسرقة تلك الإشارة واستخدامها لاحقًا للدخول عن طريق تلك الإشارة مجددًا.

تم القبض على ثلاثة أطفال على الأقل وعثرت الشرطة على مسدس في السيارة التي قاموا بسرقتها.

وإلى جانب ارتكابهم الجرائم في الحياة الحقيقية، فإن أولاد موجودون على تطبيق إنستغرام، وهم لا يخجلون من مشاركة كيفية ارتكاب جرائمهم.

بالإضافة إلى أنهم يقومون بترويج وبيع هذا الجهاز الجديد الذي يقولون إنه يجعل من السهل سرقة سيارة كيا بكل سهولة ودون حتى كسر نافذة.

تشرح كيلي كينيدي مراسلة محطة WOIO الإخبارية كيف تعمل هذه الطريقة.

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