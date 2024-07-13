عثر سائق الشاحنة ريجينالد والتون على رضيع بعمر عام واحد "تخلت عنه والدته"، عندما كان يتحرك على طريق سريع في ولاية لويزيانا الأمريكية، الثلاثاء، حيث اعتقد أنه رأى دمية على جانب الطريق.

ويعتقد المحققون المحليون أن الطفل وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات تخلت عنهما والدتهما. في ذلك الوقت، ضرب إعصار بيريل الشاطئ على ساحل الخليج.

عُثر على الطفل البالغ من العمر 4 سنوات ميتًا، الاثنين، في الماء، على طول ذات الطريق السريع خلف مركز للزوار.

وقالت السلطات إنها ألقت القبض على والدة الطفل البالغة من العمر 25 عامًا بتهم عديدة، بما في ذلك القتل.