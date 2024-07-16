قُتل صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وثلاثة أفراد آخرين من عائلته ليلة الأربعاء، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا برصاصة وهو في حالة حرجة، إثر حادث وقع في منزل عائلة بألاميدا تسبب به الأب.

وصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمة من أحد الجيران، وكان الضباط أمام المسكن يقدمون المساعدة لوالد الزوجة عندما بدأ الجاني بالخروج من الباب الأمامي لمقر إقامته ويستسلم للشرطة.

وبحسب رئيس شرطة ألاميدا، نيشانت جوشي، فإن "حماه وحماته وزوجته وابنه الأكبر وابنه الأصغر" قتلوا في إطلاق النار، في حين أن الابن الأصغر في حالة حرجة.

يقول الجيران إن الأسرة انتقلت إلى المنزل في نوفمبر أو ديسمبر الماضي، في حين أن الحادثة تركت الكثير في حالة صدمة.

كما تقول الشرطة إن إطلاق النار نابع من عنف عائلي، لكن الجيران يقولون إنهم لم يروا أبدًا أي علامات تحذير أو علامات اضطراب عقلي.