قالت امرأة تقيم على طريق مقاطعة كمبرلاند في ولاية فيرجينيا الأمريكية إنها ترى عربات تجرها الخيول كل يوم تقريبًا.

وتقول أيضًا أن هذا الطريق مزدحم بشكل لا يصدق.

وفقًا لشرطة الولاية، قبل الساعة السابعة من بعد ظهر يوم الأحد، اصطدمت شاحنة فورد إف-250 صغيرة بعربة تجرها الخيول وعلى متنها سبعة أشخاص.

توفيت طفلة في العربة بمكان الحادث. وتم نقل ستة ركاب آخرين إلى مركز UVA الطبي. إحداهن طفلة أخرى، وهي في حالة حرجة. ومن المتوقع أن يكون الركاب الخمسة الآخرون بخير. ولم يصب سائق الشاحنة الصغيرة بأذى.

وهي الآن تطلب من السائقين توخي اليقظة لتجنب مثل هذه المآسي.

ولدى جويل فاسكويز، مراسل محطة WWBT الإخبارية المزيد في لقاء مع إحدى السيدات التي تقيم في مجتمع أميش، والتي تقول إن السرعة تمثل مشكلة في المنطقة.