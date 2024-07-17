قالت الشرطة إن سيارة من طراز BMW سوداء اللون لرجل من بيلفيو سُرقت عندما ركن سيارته في مطار سي تاك، الثلاثاء، بأمريكا.

وأضافت الشرطة أنه من خلال مستندات السيارة التي عُثر عليها في المركبة، اكتشف المشتبه بهم أن الضحية يعيش في حي نيوبورت شورز في بيلفيو، حيث سرقوا "خزنتين، واحدة مليئة بالأوراق، وأخرى مليئة بمبلغ 100 ألف دولار، وبعض المجوهرات، ومُبرد ييتي".

وحدثت السرقة الأولى الثلاثاء ليلًا، ثم عاد المشتبه بهم في فترة ما بعد ظهر الأربعاء. وفي ذلك الوقت، ألقت الشرطة القبض عليهم متلبسين بعد تلقيها بلاغًا من ابن الضحية،

هرب أحد المشتبه بهم في سيارة الـBMW السوداء، وحاول آخر الهروب في سيارة مسروقة، ولكن تم القبض عليه.