قدم مخبز National Bakery & Deli في ميلووكي حلويات كوكي تحمل شعارات ترامب والحزب الجمهوري قبل المؤتمر الوطني للحزب، تمامًا كما كانت تفعل دائمًا في المناسبات الخاصة في المدينة. لكن لم يتوقع ملاك المخبز ما حدث بعد ذلك.

فبحسب جيف كالين، الشريك في National Bakery & Deli، فإن "العديد من الأشخاص قالوا، كما تعلمون، إنهم لن يعودوا أبدًا. قال أشخاص آخرون، يا إلهي، يجب أن أدخل هناك وكيف أضع الطلبات؟ بعض التعليقات كانت حول ما إذا كنا كمخبز ندعم ترامب أم لا. كما تعلمون، لم يكن هذا هو القصد. لذا، صنعنا حلويات كوكي في اليوم التالي (لبايدن)، لقد هدأ كل شيء بالتأكيد".