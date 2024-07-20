اصطدمت بسيارة وجهًا لوجه.. تصرف غريب لمركبة تسلا لحظة وقوع حادث سير

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر لحظة اصطدام سيارة جيب وجهًا لوجه بسيارة تيسلا، عند تقاطع "ماونت تشارلستون"، على أطراف مدينة "لاس فيغاس" بولاية نيفادا الأمريكية، الأسبوع الماضي.

وأثار الحادث الكثير من التساؤلات حول سبب تسارع سيارة تسلا الى الأمام..

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