تقوم السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية بالبحث عن 3 رجال فروا من مكان الحادث الذي تسببوا به، الأحد. حدث ذلك في مدينة أورانج، شمال أورلاندو.

وتقول الشرطة إن الرجال صدموا سيارة فتاة تبلغ 20 عامًا على الطريق السريع مما أدى إلى تحطم سيارتها وانقلابها.. ثم لاذ الرجال بالفرار من السيارة التي تسبب بالحادث دون الاطمئنان على حال الضحية.

وتعرض لنا ميغان ميلادو مراسلة محطة WESH الإخبارية فيديو الحادث من كاميرا سيارة على الطريق.

وقد يهمك أيضًا: تدلى زميله منها لشدة الاصطدام.. سائق متهور يصدم حافلة مدرسية ويفر من المكان