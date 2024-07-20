تحقق الشرطة في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية في مقتل موظفة بهيئة البريد الأمريكية بالرصاص، الجمعة. وقالت الشرطة إن السيدة أوكتافيا ريدموند كانت تقوم بتوصيل البريد عندما مر بها شخص في سيارة وأطلق النار عليها، مما أدى إلى مقتلها.

وقالت كيم ساندرز، التي تعمل على بعد بضعة شوارع، إن ريدموند البالغة من العمر 48 عامًا كانت مصدر بهجة للحي بأكمله، مضيفة: "لقد تحطم قلبي لأنها كانت سيدة لطيفة. كانت تأتي فقط إلى الشارع وتسلم البريد، ولم تزعج أحدًا".

وأخبر الجيران قناة ABC7 إنهم رأوا سيارة المشتبه به تسير في الشارع قبل أن يسمعوا "ما لا يقل عن 10 طلقات نارية".