إذا كنت في العاشرة من عمرك وفقد جدك المصاب بالسكري وعيه أثناء القيادة، هل كنت ستعرف ماذا تفعل؟ كان دريك لين يعرف ماذا يفعل، حيث تمكن من الإمساك بالعجلة القيادة وإيصال نفسه وجده إلى بر الأمان.

اتصل بعدها دريك بالطوارئ، ورغم أنه كان مذعورًا، إلا أنه تمكن من تفصيل ما حدث لهما لمتلقي البلاغات.

وكان دريك وجده في سيارة تسير بسرعة حوالي 70 ميلاً في الساعة، مع قطرهما قاربًا، عندما فقد الجد الوعي.

تم تكريم دريك في مكتب عمدة مقاطعة غوردون لشجاعته، بينما قالت عائلته إنهم يعتقدون أنه كان يعرف كيفية قيادة السيارة بسبب الوقت الذي قضاه في المزرعة.