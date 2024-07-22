يتسوق ويعاشر الناس.. شاهد ما يفعله هذا الببغاء كل يوم منذ 8 سنوات

إن رؤية ببغاء كوكاتو يبلغ من العمر 28 عامًا على ظهر شاحنة صغيرة أمر نادر في معظم الأماكن، ولكن ليس في مقاطعة ديلاوير ببنسلفانيا.

المربي السابق لطيور كوكاتو ومالك "تيكي"، بيل واتسون البالغ من العمر 84 عامًا، يُحضر رفيقه المغطى بالريش إلى متجر "واوا" المحلي كل يوم حتى يتمكن الطائر من الخروج من المنزل ومعاشرة الناس.

يشتري واتسون القهوة والجريدة من الداخل، بينما ينتظر تيكي بصبر في الخارج. طقوس صباحية عزيزة على مدار السنوات الثماني الماضية.

يقول واتسون إن "هذا هو روتينه. إنه يعرف أنني قادم وبعد ذلك سنذهب إلى هناك وسنتناول القهوة وشيئًا ما لنأكله".

يُطعم واتسون تيكي خبزًا مغموسًا في القهوة، ويقول إن حيوانه الأليف هو أحد أفراد أسرته.