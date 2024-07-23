قال محققو شرطة مقاطعة روثرفورد إن العميل اشترى تذكرتي يانصيب بقيمة 20 دولارًا من البائع البالغ من العمر 23 عامًا، ميت باتيل. وأضاف المحقق ستيف كريغ أن كلتا التذكرتين فازتا، لكن باتيل أعاد للرجل فقط التذكرة الفائزة بقيمة 40 دولارًا. وأخبره أن التذكرة الأخرى خسرت، ولكن في الواقع، كانت فائزة بـ"مليون دولار".

وتابع كريغ قائلًا إن باتيل ألقى التذكرة "فوق القمامة. وعندما غادر ذلك الرجل (العميل)، أخذ القمامة إلى الخارج. وإذا تابعتموه على الكاميرا، يمكنكم رؤيته يمسك بالتذكرة ويضعها في جيبه".

وما لم يكن باتيل يعرفه على الأرجح هو أن مسؤولي اليانصيب يتحققون من جميع الفائزين بمبالغ كبيرة، وهذا يشمل فحص فيديو أمني للتذاكر المشتراة، وهو فيديو كدليل يقول كريغ إنه يظهر بوضوح أن التذكرة مسروقة.