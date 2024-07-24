الأحد، كانت مجموعة من 10 أشخاص تحتفل على نهر سكاي كوميش بولاية واشنطن الأمريكية، حيث ذهبوا للطفو على النهر، وبينهم طفل يبلغ من العمر عامين. وقال مسؤولو الإطفاء إن المجموعة ربطت عواماتهم معًا عندما اصطدمت بعقبة من الأشجار والحطام مما أدى إلى انقلابها في الماء بدرجة حرارة 50 فهرنهايت (10 درجات مئوية).

وتم علاج 3 أشخاص من التعرض للمياه الباردة في مستشفى محلي.

وقال أفراد طاقم الإنقاذ إن الشيء الوحيد الذي فعلته هذه المجموعة بشكل صحيح هو التأكد من أن الطفل يرتدي سترة نجاة، لكن كان يجب أن يرتديها الجميع.