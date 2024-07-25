كأنه كرة "بينغ بونغ".. شاهد إعصارًا شديدًا يرتد فجأة عن هذه الجزيرة

ارتدت إحدى العواصف عن تايوان وكأنها كرة "بينغ بونغ"، حيث بدا الأمر وكأن الجزيرة تُبعد الإعصار عنها.



صدقوا أو لا تصدقوا، حدث هذا الأمر مرارًا في السنوات الستين الماضية وهو موثق بشكل جيد.



لماذا يحدث هذا الأمر؟



التضاريس الجبلية في تايوان والتي ترتفع أكثر من 12 ألف قدمًا تُبعد العاصفة، ومثل حجرة في النهر، فإن الماء يتغير اتجاهه حول العنصر. في هذه الحالة، فإن الجبال تغير اتجاه العاصفة وتبعدها مع إخلالها بحركة الإعصار.



ما سبب أهمية الأمر؟



هذا الأمر يعرّض الساحل في تايوان لمزيد من الساعات لأسوأ ما قد يشكله الإعصار، سواء كان ذلك الرياح القوية أو الأعاصير الشديدة أو هطول أمجار كثيفة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة.