تم فصل شرطي بريطاني من الخدمة بعد ظهور عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت ضباطًا يضربون ثلاثة أشخاص على الأقل داخل مطار مانشستر في حادثة وصفتها شرطة المدينة بأنها “صادمة حقًا".

تعد مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع، والتي يظهر فيها أحد الضباط وهو يدوس على رأس رجل، هي الأحدث التي تثير جدلاً عامًا وسياسيًا في بريطانيا حول ما إذا كان العنف الذي تستخدمه الشرطة متناسبًا أم مبررًا. وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مواجهة بدأت بعد إصابة ثلاثة ضباط في “اعتداء عنيف”، من بينهم ضابطة أصيبت بكسر في الأنف.

ولدى روزماري تشيرش، مذيعة CNN، المزيد.