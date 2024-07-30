أظهرت مقاطع فيديو زيارة ليلية لشخص يدعى جيفري نايفه وهو يحاول ركل الباب الأمامي لمنزل جاره، وزيارة أخرى يحطم فيها الزجاج الأمامي، ثم يرش سائل إشعال ويحاول إضرام النار بالمنزل بمدينة شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا.

وقال الضحية: "نقضي الأمسيات في خوف دائم. لدي خوف، وأعاني من القلق، وفقدت وزني، ولا أتناول الطعام جيدًا، ولا أنام جيدًا".

وأشار الضحية وشريكته إلى أن الأشهر الستة الماضية كانت "كابوسًا" بالنسبة لعائلتهما.

وتم إصدار استدعاء جنائي لنايفه لكسر النوافذ. وقالت مصادر الشرطة إن هناك مذكرة اعتقال صادرة بحقه بتهمة إشعال الحريق.