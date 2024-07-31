في 21 يونيو، سجلت كاميرا مراقبة منزلية مقطع فيديو لسائقة توصيل شركة "أمازون" وهي تلعب مع قطة عميل، فيفي البالغة من العمر 13 عامًا، قبل أن تأخذها. وفي وقت لاحق، أكدت الشركة أن السائقة لديها القطة.

وفي رسائل البريد الإلكتروني بين زوجة العميل راي هوك و"أمازون"، أكدت الشركة أن السائقة لديها القطة، وكتبت أن "السائقة اتصلت بقسم الشرطة لإعادة القطة".

وقال هوك: "تحدثت إلى مكتب العمدة مرة أخرى بعد ذلك، هل فعل أحد ذلك؟ إليكم رقم القضية، هل أحضر أحد قطة أو أي شيء؟ لا، لم يسمعوا من أحد. واتصلت بشرطة إيفرت".

ولا يزال راي لا يملك إجابات. ومن جانبه، أكد مكتب عمدة مقاطعة سنوهوميش لـKing5 أنهم يحققون.