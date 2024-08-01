اجتمع سكان حي بأكمله للبحث عن أدلين ليمان البالغة من العمر 7 سنوات، عندما تم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة البكماء، ولكن بعد ساعة من إصدار مكتب عمدة مقاطعة سانت جونز تنبيهًا بشأن أدلين الصغيرة, وجدوها في بركة خلف منزلها.

وجدها رجل إطفاء وضابط تحت الماء، ليس بعيدًا عن الشاطئ. بدأوا على الفور في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ونقلوها إلى المستشفى، لكنها توفيت لاحقًا.

حتى الآن هذا العام، استجابت فرق الإنقاذ في مقاطعة سانت جونز لـ6 بلاغات غرق، وكانت هذه أول حالة وفاة.

وتقول إدارة الأطفال والأسر إن 75 حالة غرق حدثت في الولاية حتى الآن هذا العام.

من جانبها، تقول ستايسي هوغلاند، رئيسة جمعية التوحد في فلوريدا، إن هناك 12 حالة غرق إضافية مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لبياناتها.

كما تقول إن الأطفال المصابين بالتوحد ينجذبون عادةً إلى الماء.

وتشير هوغلاند إلى أن الماء "حسي للغاية. ولسوء الحظ، فإنهم ينجذبون إلى الماء، وإذا لم يكونوا مستعدين لدخول الماء، فقد يحدث شيء مدمر".

تشجع ستايسي الآباء على تعليم أطفالهم كيفية السباحة في جميع المسطحات المائية، بجانب تعلم الإنعاش القلبي الرئوي ووضع الحواجز أيضًا.

