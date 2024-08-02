طفل رضيع يسقط في حفرة صرف عميقة.. شاهد كيف تم إخراجه منها

عاشت عائلة من كانساس لحظات مرعبة بعد سقوط طفلهم الرضيع الذي يبلغ من العمر 14 شهرًا في أنبوب صرف داخل الأرض بعمق 12 قدمًا موجود في الفناء الأمامي لمنزلهم.. وقد حدث ذلك بعد ظهر الأحد في مدينة موندريدج بولاية كانساس الأمريكية.

يقول والد الطفل إن الطريقة التي صرخ بها إيلي وهو شقيق الطفل الصغير بنتلي كانت ينم عن تصرف وكأنه لن يراه مجددًا أبدًا. وأضاف والده: "بفضل الرب، تم حفظ هذا الطفل من جانب ملاك في تلك الحفرة".

تمكن طاقم الإنقاذ وباستخدام عصا صيد من التقاط الطفل بنتلي وإعادته إلى أحضان عائلته. وقد تحدث ضابط شرطة موندريدج روني واغنر عن كيفية توصله إلى هذه الفكرة قائلًا: "نستخدمها في اصطياد الكلاب وأشياء من هذا القبيل، وقد صنعت واحدة من مواد مماثلة في الماضي لاصطياد حيوان راكون كان في خزانة شخص ما، لذا فقد جاءتني الفكرة من هناك."

فيما قال شون ستاكي، من قسم إطفاء موندريدج إن المشكلة كانت تكمن في أن الطفل صغير جدا ولا يستجيب للأوامر.

وتحدثت غابرييلا هيرنانديز مراسلة محطة KWCH الإخبارية مع العائلة ورجال الإنقاذ الذين عملوا بسرعة لإنقاذ الطفل.