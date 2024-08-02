كان كيفن بلير يعيد تخزين البضائع بعد تسليمها بواسطة شاحنة في الساعات الأولى من صباح أول يوليو، عندما دخل عليه رجل فجأة يحمل مسدسًا وهدده بالقتل إن لم يفتح خزنة النقود.

كان بلير يعلم أنه لا يستطيع فعل ذلك، لكنه رفع يديه في الهواء وسار عائدًا نحو المكتب، منتظرًا اللحظة المناسبة.

يقول بلير إنه "عندما قررت أن أقاتل لحياتي، تمكنت من الإمساك بيده وشد معصمه للخلف حتى لا يتمكن من توجيه السلاح نحوي".

كما أضاف: "كسرت نظارته، ووضعت إبهامي في عينه، وضربني عدة مرات".

كان بلير يحارب الدخيل وهو يفكر طوال الوقت: "أريد أن أرى أطفالي، هذا كل ما أريده حقًا. أن تجاوز هذا الأمر وأذهب لرؤية أطفالي. كانت هذه أكبر فكرة في ذهني".





