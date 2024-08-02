زعم العديد من سكان واترتاون أنهم تعرضوا لسرقة طرود تحتوي على أجهزة تكنولوجيا باهظة الثمن من قبل رجل يتظاهر بأنه سائق توصيل، في حين تجري شرطة واترتاون بولاية ماساتشوستس الأمريكية تحقيقات.

ففي شارع بورفيس، سلم سائق فيديكس طردًا يحتوي على هاتف جديد. بعد 3 دقائق فقط، يقترب الرجل ويبدو أنه يأخذ الطرد ليهرب دون رصده.

كانت الجريمة أكثر جراءة حتى على بعد نصف ميل فقط على طريق إيمرسون.

إذ قام الرجل بالخروج من مقعد الراكب لسيارة ما، وتوجه إلى ممر المشاة الخاص بسيدة مرتديًا ملابس أنيقة للغاية. بعدها استدار وتصرف وكأنه يغادر المنزل. وقّع على إثرها على الطرد مع سائق توصيل فيديكس قبل أن يفر من الموقع.

من جانبهم، يقول المحققون إن اللص يتتبع شاحنات التوصيل على ما يبدو قبل أن يقوم بالسرقة، بينما يقول الجيران إنه أمر مزعج.

