انتهت مطاردة الشرطة التي استمرت لأميال على طريق سريع في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، في 20 يونيو/حزيران، بطريقة مأساوية، حيث أطلق ضابط شرطة ميلووكي النار على سيارة ذات دفع رباعي، تقول الشرطة إنها كانت تحمل 6 مراهقين بداخلها.

بدأت المطاردة بالقرب من شارع 17 في فليت بعد ظهر ذلك اليوم، حيث حاول الضباط إيقاف السائق المطلوب بتهمة سرقة مسلحة لسيارة.

وحاول الضباط إيقاف السيارة والسائق، ولكن بدلاً من ذلك، تراجع السائق إلى سيارة الدورية، ثم تراجع نحو ضابط يقف خلفه. وحينها فتح ضابط آخر النار، فأصاب السائق وصديقته الحامل، ولم ينجُ طفل المرأة الذي لم يُولد بعد.