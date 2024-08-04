لم يقتل الفضول هذه القطة، ولكنه بالتأكيد أوقعها في مكان غريب!

كانت عملية إنقاذ فنية من نوع دقيق للغاية، حيث عمل رجال الإطفاء في مقاطعة أورانج على تحرير قطة صغيرة تمكنت من حشر نفسها في فوهة إطار احتياطي لسيارة.

في البداية، أخرج الطاقم هنا في المحطة 86 زجاجة من سائل Dawn ورشوه على القطة الصغيرة وسكبوا عليها بعض الماء أيضًا، مما جعلها رغوية للغاية، على أمل أن يتمكنوا من سحب القطة خارج إطار السيارة مباشرة. ولكن عندما لم ينجحوا، استدعوا طاقمًا مختلفًا لديه معدات متخصصة.

تشرح ميشيل جيل مراسلة محطة KCBS/KCAL الإخبارية كيف تمكن رجال الإطفاء من تحرير قطة محظوظة دون أن يتسببوا في إيذائها خلال العملية الدقيقة للغاية.