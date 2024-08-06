دخلت أسماء أنور وشاهزاد مالك إلى متجر المجوهرات الخاص بهما صباح يوم الجمعة، لكنهم وجدوه فارغًا بالكامل بعد عملية سطو مُحكمة.

حيث أفرغ اللصوص أرفف متجر المجوهرات في وودفيلد مول ليلًا، وتقول الشرطة إن 6 أشخاص على الأقل ربما كانوا متورطين.

يقول الزوجان إن اللصوص هربوا ببضائع بقيمة 1.5 مليون دولار، ويشيران إلى أن أكثر التفاصيل إزعاجًا كانت كيفية دخل اللصوص إلى متجرهم.

إذ وجد الزوجان ثقبًا صغيرًا في الحائط، وتقول الشرطة إن المشتبه بهم اخترقوا الحائط الجاف لوحدة شاغرة مجاورة، لكن الزوجين يقولان إن الجريمة أعمق من ذلك بكثير.

تشير أسماء إلى أن المشتبه بهم اخترقوا ثلاثة متاجر مختلفة، مؤكدة أن "هذه كانت عملية سطو مخططة جيدًا".

وفي حين أن الزوجين يقولان إن متجرهما به حراسة، كما أن المركز التجاري به دوريات ليلية، إلا أن الشرطة تقول إن عملية السطو لم تُكتشف إلا في صباح اليوم التالي، بعد أن رأى عامل بناء الحائط الجاف التالف.