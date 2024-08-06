أظهر مقطع فيديو جديد مدى سرعة طائرة لدى هبوطها اضطراريًا في ملعب مجمع هاغان أوكس للغولف، حيث كادت تصيب لاعب غولف وتنزلق مباشرة إلى متجر المحترفين، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال كين مورتون جونيور: "حرفيًا، إذا تحرك (الطيار) 10 أقدام إلى اليمين كان من الممكن أن يمر عبر أبوابنا الزجاجية مباشرة إلى متجر المحترفين، لدي الكثير من الموظفين والكثير من العملاء هناك وكان ليكون الأمر كارثيًا حقًا. وحقيقة أن كل شيء انتهى على ما يرام هي معجزة حقًا".

من جانبه، قال طيار Live Copter 3، دان أوبنهايم: "أشار الطيار إلى وجود فقدان للطاقة بعد وقت قصير جدًا من الإقلاع. وبعد الإقلاع ليس وقتًا سهلاً أو مثاليًا حقًا، إنه وقت حرج للرحلة".

وأضاف: "عليك أن تحلق بالطائرة مهما كان الخطأ الذي حدث، ما عليك سوى أن تحلق بالطائرة حتى تصل إلى الأرض. هذا ما فعله، وقد نجح".