أظهر مقطع فيديو درامي لديفيد وهو يقفز من شقته ليتصرف بعد أن سمع "فتاة صغيرة تصرخ طلبًا للمساعدة"، ونظر من النافذة ورأى "رجلاً يضرب فتاة على الأرض وكان يحاول نزع ملابسها".

وقال ديفيد: "ركضت إلى الطابق العلوي، وأمسكت بمسدسي ثم خرجت وسألت "ما الذي يحدث؟" وصرخت الفتاة: عمري 15 عامًا، ساعدني. لذا وجهت مسدسي نحوه".

وأضاف أن المشتبه به "رفع يديه عنها على الفور وذهب لمطاردتها، لذلك طاردته وهربَت (الفتاة)، وذهبَت إلى شقة شخص تعرفه".

من جانبها، وصفت إحدى الجارات ما رأته من نافذتها قائلة: "في البداية كنت خائفة لأنني اعتقدت حقًا أنها على وشك أن تتعرض للاغتصاب. أعتقد أنه لو لم يخرج، لربما تعرضت للاغتصاب أو شيء من هذا القبيل".