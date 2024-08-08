تسببت فيضانات في تشارلستون بترحيب بعض السكان المحليين بجيران جدد، تماسيح.



وأحدثت العاصفة الاستوائية ديبي فيضانات بالساحل الجنوب شرقي.



قالت إحدى قاطنات منطقة بلفتون لـCNN إنها صادفت 8 تماسيح تسبح حول منزلها، 3 منهم كانوا يتصارعون.



"الأمر مشابه لقناة ناشيونال جيوغرافيك في فنائنا الخلفي"، حسبما قالت.



قالت سيدة من تشارلستون لـCNN إنها لم تر قط تمساحًا يسبح في فناء منزلها الخلفي إلا الآن.



تم نشر أكثر من 700 موظف وشريك للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ على طول المنطقة الجنوب شرقية لتقييم آثار العاصفة الاستوائية ديبي.