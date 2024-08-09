ربما يمكن أن نطلق عليها طريقة فعالة بشكل رهيب للتغلب على الحرارة في اليابان.

عندما ترتفع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف... يقول السكان إن لديهم فرصة ضئيلة للغاية للتبريد في بعض الأماكن غير المعتادة للغاية.

حيث تعتبر نوبة الرعب المخيفة طريقة جيدة للتبريد. لذا فإن الصيف يجلب معه بيوتًا مسكونة وقصص أشباح ودراما مخيفة ودرجات حرارة مرتفعة تحفز الحشود.

مع ارتفاع درجات الحرارة في اليابان إلى مستويات قياسية، يلجأ الناس إلى حلول مبتكرة للتبريد للتغلب على الحرارة. "المنازل المسكونة". لطالما ارتبط الصيف في اليابان بالظواهر الخارقة للطبيعة.

يحتفل الملايين في جميع أنحاء البلاد بمهرجان “أوبون”، تكريمًا لأرواح أفراد أسرهم وأجدادهم المتوفين. في أغسطس. وتقول الأساطير المحلية إنه خلال عطلة الصيف هذه، تتلاشى الحدود بين الأحياء والأموات، مما يسمح لليوريه (الأشباح) أو الأرواح بالتسلل إلى عالمنا.

ولدى هاناكو مونتغومري مراسلة CNN التفاصيل في هذا التقرير.