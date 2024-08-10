أظهر مقطع فيديو اللحظة التي انتظرها أرفيل مارشال البالغ من العمر 52 عامًا لمدة 16 عامًا، حيث تم الإفراج عنه بعد أن قضى 16 سنة في السجن بتهمة القتل التي أثبتوا أنه "لم يرتكبها".

وأعرب مارشال عن فرحه بعد خروجه من السجن قائلًا: "لا تريد أن تغمض عينيك لأنك لا تريد أن يكون حلمًا. لذا فأنا الآن متوتر، أشعر بالنعاس، ولكنني لا أريد أن أغمض عيني، لا أريد أن أستيقظ وأعود إلى الزنزانة".

من جانبه، وصف المدعي العام، إريك غونزاليس، الإدانة الخاطئة بأنها "قضية مأساوية" بعد أن أعادت وحدة مراجعة الإدانة التحقيق فيها، مضيفًا: "لقد فشل النظام مرة أخرى في مجتمعنا. وهذه القضية هي واحدة من حالات الفشل النظامي".