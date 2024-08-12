فقد سائق شاحنة البصر في إحدى عينيه بعد إصابته بكرة طلاء، حيث كان مايكل كوتوني يقود مركبته والنافذة مفتوحة، عندما وقعت الحادثة في وادي سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية.

وقالت ديفان كوتوني إن زوجها كان يقود شاحنة قطر للذهاب إلى العمل في شارع جادة 32 و وادي سبوكان عندما أصيب في وجهه بكرة طلاء، مما سيجعله عاطلاً عن العمل لأسابيع.

أصابت كرة الطلاء كوتوني فجأة، وليس من الواضح من قام بذلك أو لماذا، بينما يقول كوتوني إنه غير متأكد مما إن كان مستهدفًا أم أنه أصيب عن طريق الخطأ، لكن لحسن الحظ وبعد الآثار المؤلمة، فإنه تمكن من التوقف بأمان.