أمر مسؤولون يونانيون بإخلاء المناطق الواقعة شمال أثينا في محاولة لمكافحة حريق غابات يجتاح المنطقة، حيث بدأ الحريق الأحد.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق انتشر بسرعة في الليل، مما أدى إلى إتلاف بعض المنازل. كما عملت فرق الإطفاء طوال الليل لاحتواء النيران، بينما تساعدهم 29 طائرة لرش المياه.

وحذر المسؤولون اليونانيون من أن الحرارة الشديدة وظروف الطقس الخطيرة الأخرى ستستمر حتى الخميس.

واندلع حريق غابات في شمال شرق إسبانيا الأحد، وانتشر بسرعة بسبب الرياح الساخنة.

عانت كل من إسبانيا واليونان من موجات حر شديدة وطقس جاف هذا الصيف، مما جعل حرائق الغابات مثل هذه أكثر خطورة.