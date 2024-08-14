حكم قاضي ولاية ميشيغان على أحد المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى 558 يومًا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن شتمه مرارًا وتكرارًا.

ومثل داريل جاريل في قاعة المحكمة بميشيغان بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، لكنه غادر مكبّل اليدين إثر توجيه القاضي سيدريك سيمبسون له 6 تهم بازدراء المحكمة، والتي تؤدي إلى السجن لمدة قد تصل إلى 93 يومًا لكل تهمة.

ونُقل أن الفورة وقعت لأن داريل لم يكن سعيدًا بشأن موعد امتثاله القادم أمام المحكمة، بحسب "فوكس تو نيوز ديترويت".

تواصلت CNN مع محامي داريل لكنها لم تتلق ردًا.

المتهم اللاحق، كيث جينكنز، الذي مثل أمام المحكمة افتراضية، كان مصدومًا بشكل واضح في مقطع الفيديو.

نستعرض لكم فيما يلي جزءًا من المحادثة التي دارت بين القاضي وجاريل:

جاريل: قبّل مؤ****.



القاضي: أتعلم ماذا؟ لا، لا، لا! لا يمكنك القدوم إلى هنا و…



جاريل: تبًا لك.



القاضي: لا يمكنك..



جاريل: تبًا لك.



القاضي: حسنًا، هذا ازدراء. هذا (حكم بالسجن) لـ93 يومًا. استمر في…



جاريل: تبًا لك.



القاضي: هذه 93 يومًا إضافية.



جاريل: تبًا لك.



القاضي: وهذه 93 يومًا أخرى.



جاريل: تبًا لك.



القاضي: هذه 93 يومًا إضافية.... هذه 6 أحكام بالسجن 93 يومًا، متواصلة.

